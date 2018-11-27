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Экономика

Kaspersky приостановил планы по открытию офисов в США

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Kaspersky приостановил планы по открытию офисов в США

Москва, 27 ноября. Производящая программное обеспечение в области информационной безопасности «Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в Чикаго и Лос-Анджелесе, открытие офиса в Торонто переносится на 2019 год. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса компании Александр Моисеев.

По его словам, в 2018 году компания планировала открыть три новых офиса. Они должны были появиться в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто​​​.

Как пишет РИА Новости, в Торонто офис появится в 2019 году, а от проектов в Чикаго и Лос-Анджелесе пока отказались. Моисеев уточнил, что компания переживает стагнацию в корпоративных продажах, растут B2C-продажи в онлайн-сегменте. Так как сегмент централизованный, для развития этого направления нужны новые офисы.

Ранее Моисеев рассказал, что хакеры могут взламывать любые системы – от компьютеров на заводах до компьютеров в автомобилях.

Kaspersky приостановил планы по открытию офисов в США

Автор: Алия Садыкова
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