Самолет с 76 пассажирами на борту экстренно приземлился в Казани

Москва, 27 ноября. Во вторник утром в Казани совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Икар», вылетевший из Орска в Москву. На борту воздушного судна находилось 76 пассажиров.

Как уточнили в пресс-службе казанского аэропорта, самолет сел в Казани в 04.54 утра. Воздушное судно до сих пор находится в столице Татарстана. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В настоящее время причины, по которым самолет был вынужден запросить экстренную посадку, выясняются. Рейс должен был доставить 76 человек в московский аэропорт «Шереметьево».