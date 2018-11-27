Центробанк РФ назвал незаконным запрашивание обоснованности денежных переводов

Москва, 27 ноября. Банки в России стали требовать обоснования денежных переводов в пределах тысячи рублей от своих клиентов, в Центробанке заявили, что подобная практика незаконна.

Как пишет газета «Известия», в Банке России призвали клиентов, столкнувшихся с подобными инцидентами в финансовых учреждениях, подавать жалобы в интернет-приемную регулятора. В Центробанке объяснили, что подобная практика незаконна. Максимум, что банк может требовать от клиента, — это устное подтверждение перевода по звонку. Это делается для того, чтобы удостовериться, что трансакцию совершал действительно он.

Как уточнил советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов, банк не имеет права запрашивать документы по p2p-переводам. При этом он подчеркнул, что клиенты таких банков могут обращаться не только в Центробанк, но и в суд.

Ранее сообщалось, что с похожей ситуацией столкнулись клиенты нескольких российских банков.