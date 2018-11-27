Бегите, граждане, бегите: украинцы отреагировали на объявленную в стране мобилизацию

Киев, 27 ноября. Глава Украины Петр Порошенко объявил в стране военное положение и поручил генеральному штабу организовать частичную мобилизацию. Граждане Украины скептически отнеслись к решению киевских властей и призвали соотечественников не задерживаться в стране.

«Пора рвать когти к родственникам в Ростов и Крым», — пишут украинцы в социальных сетях.

Другие участники обсуждения солидарны с земляками, отмечая, что давно пора бежать в другие страны.

Напомним, согласно указу Порошенко, на Украине необходимо провести учебные сборы с участием тех, кто относится к оперативному резерву. Помимо этого, глава государства поручил организовать противовоздушную оборону для того, чтобы защитить важные государственные объекты, административные центры, а также индустриальные районы «в случае нападения противника с неба».

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в территориальные воды РФ без соответствующего на такие действия разрешения. На предупреждения со стороны сотрудников пограничной службы ФСБ России корабли не реагировали и совершали опасные маневры. В итоге береговая охрана остановила корабли ВМС Украины, протаранив один из них.

В Кремле назвали произошедшее опасной провокацией со стороны Киева. Украинские власти свою вину не признают и обвиняют Москву в «агрессии».