Люди хотят видеть качественную социальную рекламу. ФАН-ТВ

В Москве начала работу восьмая международная конференция «Повышение эффективности социальной рекламы в России». За два дня на площадке Общественной палаты РФ соберутся ведущие эксперты по социальной рекламе, представители индустриальных компаний и СМИ. Цель конференции — аккумулирование, анализ и систематизация информации по социальной рекламе, обмен опытом между зарубежными и российскими экспертами, государственными органами, коммерческими структурами и некоммерческими организациями. Эксперты поднимут темы социальных проблем и пути их решения через социальную рекламу.

«Если мы сравним ситуацию с 2011 годом, то тогда в топе запросов, адресованных к социальной рекламе, прослеживались темы наркомании и алкоголизма. Сейчас они ушли в большей степени на второй план, а на первое место вышли вопросы, связанные с защитой семьи и детства. Сегодня формат очень серьезным образом меняется, с привычного размещения на билборде, на развороте в газете — все это переходит в интернет, а вот там с точки зрения формата начинает происходить тревожный процесс. Различить то, что является действительно социальной рекламой, а что является фейком или заведомо ложным рекламным сообщением, в том числе коммерческим, а не благотворительным, не социально ориентированной темой — достаточно сложно», — объясняет Кирилл Родин, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ.

Эксперты отмечают, что с появлением социальной рекламы в интернете многие люди стали этим злоупотреблять. Они создают ложные благотворительные рекламы и пожертвования, а сами наживаются на тех, кто откликнулся. Кстати, по статистике, если человек попадается на такую удочку, он перестает откликаться на все рекламы подобного рода, опасаясь снова быть обманутым.

Кроме того, конференция станет финальной точкой проекта «Повышение эффективности социальной рекламы в 15 регионах России».

«Проект — образовательная дистанционная программа, которую мы придумали ещё в 2012 году, тогда ее поддержало Минэкономразвития. Мы обучили 12 регионов, это был пилотный проект. Мы заявились на президентский грант, который нас поддержал. Мы сделали дистанционную программу уже на 15 регионов, которая стала не просто образовательным курсом, а совершенно реальным проектом, и кампании, которые реализованы в рамках проекта уже с успехом идут в регионах. Люди хотят получать качественные знания по социальной рекламе, чтобы появлялось больше хорошей, качественной соцрекламы без ошибок, которые встречаются на каждом шагу», — рассказывает Гюзелла Николайшвили, руководитель проекта, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», доцент НИУ ВШЭ.

Проект состоял из дистанционного образовательного курса, который в течение полугода прошли более 400 участников. По окончанию проекта им были выданы сертификаты, подтверждающие полученные теоретические знания и практические навыки. А в качестве итогового квалификационного проекта регионы представили социальные кампании по актуальным темам.