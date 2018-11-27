Geely в 2019 году довезет до России четыре новинки

Москва, 27 ноября. Производитель Geely в первом квартале следующего года намеревается презентовать в России кроссвен Atlas 1.8T с турбомотором. Как сообщает производитель, в втором квартале автосалоны привезут обновленный хэтчбек Geely GS. В третьем квартале в России начнут продавать Geely SX11, а к концу года потребителям представят Geely GE с гибридной силовой установкой. Пресс-служба компании уточняет, что новинки были презентованы публике во время открытия международного мотор-шоу в Москве.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Geely выросли в России на 14% за девять месяцев. С января по сентябрь текущего года дилеры продали в России 1936 автомобилей марки Geely. Наиболее популярной моделью у автолюбителей стал кроссовер Atlas. В России было продано 1459 таких автомобилей. Atlas вошел в десятку самых продаваемых на российском рынке китайских автомобилей. Его продажи составили три четверти от всех продаж Geely в России.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в России за девять месяцев проданы более 25 тысяч китайских автомобилей. Лидером продаж среди китайских автомобилей стал автоконцерн Lifan.

Geely GS