Президент США заявил, что в молодости был похож на Элвиса Пресли

Вашингтон, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп рассказал, что в молодые годы его сравнивали с популярным музыкантом Элвисом Пресли. Неожиданное заявление глава Белого дома сделал на пресс-конференции в городе Тьюпело, штат Миссисипи.

«Если не принимать во внимание мои светлые волосы, когда я был молодым, мне говорили, что я похож на Элвиса​​​. Можете в это поверить? Я всегда считал, что это отличный комплимент», — сказал президент США.

В то же время Дональд Трамп отметил, что не хочет, чтобы его заявление прозвучало «слишком тщеславно».

Глава Белого дома посмертно наградил музыканта медалью Свободы 16 ноября. В администрации президента подчеркнули, что Пресли показал культуру США миллиардам фанатов по всему миру и даже спустя 40 лет после смерти остается «непоколебимой американской иконой».