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Новый Galaxy S10 получит первым в мире 12 гигабайт оперативной памяти

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Новый Galaxy S10 получит первым в мире 12 гигабайт оперативной памяти

Москва, 27 ноября. Флагманский смартфон будущего поколения южнокорейской компании Samsung может стать первым в истории мобильным гаджетом с 12 гигабайтами оперативной памяти.

Отмечается, что ключевая особенность новинки заключается в том, что Galaxy S10 будет первым мире смартфоном с 12 гигабайтами оперативной памяти и одним терабайтом для хранения личных данных.

В зависимости от государства Galaxy S10 будут выпускать на платформе чипсета Qualcomm Snapdragon или Samsung Exynos, передает телеканал «360».

Ожидается, что девайс будет оснащен четырьмя камерами на задней панели и двумя — спереди. Известно, что смартфон выпустят в черном, белом, желтом и зеленом оттенках.

Автор: Андрей Крылов
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