Роскачество рассказало, как выбрать вино в магазине

Москва, 27 ноября. Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать качественное вино в магазине. Они напомнили, что сортовым вином считается продукт, в составе которого не менее 85% винограда одного сорта.

Сорт винограда должен быть указан на бутылке. Как напомнили специалисты, самые популярные в мире сорта - Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Шардоне, Совиньон Блан и Рислинг. Каждый из них обладает своими вкусовыми и ароматическими особенностями, и знающий покупатель может выбрать напиток сам.

В Роскачестве пояснили, что для Каберне Совиньона характерны черная смородина и паслен в аромате, для Мерло — вишня, красные фрукты и ягоды, а для белого вина Совиньон Блан — крыжовник и лист смородины.

Пино Нуар в зависимости от особенностей производства может обладать широким спектром фруктовых, ягодных и животных оттенков, в аромате Шардоне можно различить зеленое яблоко, тропические фрукты и сливочные ноты, Рислинг, произведенный в северных регионах, будет легким и цветочным, в южных — даст в аромате больше фруктов.

Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на российские эндемичные или автохтонные сорта, не имеющие зарубежных аналогов. В Роскачестве также напомнили, что купажными винами называют напитки, произведенные из нескольких сортов винограда, а надпись «терруар» говорит о том, что виноград рос в особых почвенно-климатических условиях.

Выдержка, по словам специалистов, хороша далеко не для всех вин, а хранить бутылки лучше лежа: так пробка прослужит дольше и не растрескается. Оптимальная температура хранения для белых вин — 11–12 градусов тепла, для красных – чуть выше.

Ранее в Роскачестве сравнили пиво, произведенное в Чехии и РФ. Эксперты пришли к выводу, что качество обоих напитков практически идентично.