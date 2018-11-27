«Лаборатория Касперкого» заявила о риске атак хакеров на автомобили

Москва, 27 ноября. В автомобиле установлено около 60 компьютеров, и каждый из них теоретически может быть атакован извне. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Александр Моисеев.

По его словам, сейчас многие системы от заводов до автомобилей управляются компьютерами. При этом он добавил, что они напрямую или опосредовано соединены с Интернетом. Как пишет РИА Новости, специалист уточнил, что в каждой машине в среднем заложены около 60 компьютеров.

По его словам, каждый из них теоретически может быть подвержен внешней кибератаке. Моисеев подчеркнул, что «Лаборатория Касперского» сейчас работает с несколькими автопроизводителями, прежде всего, в Европе. Сотрудники российской компании проводят аудит внутренних устройств автомобилей, насколько они уязвимы.

Ранее в «Лаборатории Касперкого» заявили, что хакеры могут выйти за границы привычных устройств.