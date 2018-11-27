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В Европе определили финалистов конкурса «Автомобиль года 2019»

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В Европе определили финалистов конкурса «Автомобиль года 2019»

Москва, 27 ноября. В Европе определили финалистов конкурса «Автомобиль года» (Car of the Year). Жюри отобрало семь претендентов на победу.

За звание лучшего европейского автомобиля 2019 года будут бороться Alpine A110, Jaguar I-Pace, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Class, Peugeot 508 и Citroen C5 Aircross. Кандидатов на победу выбирали из 42 моделей. В состав жюри вошли 58 экспертов из 23 европейских стран. Победителя конкурса назовут на автосалоне в Женеве в 2019 году.

Конкурс Car of the Year проводится с 1964 года. В прошлом году победителем стал кроссовер Volvo XC40.

Автор: Василий Котов
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