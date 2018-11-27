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Продуктовую помощь бедным в России отложили до 2021 года

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Продуктовую помощь бедным в России отложили до 2021 года

Москва, 27 ноября. В России приостановлена программа продуктовых карточек для малоимущих граждан, на ее реализацию в бюджете не предусмотрены средства.

Соответствующее письмо замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов направил в Минпромторг. В послании говорится о приостановке разработки проекта. Вернуться к нему министерство сможет не раньше 2021 года, сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что более 19 миллионов россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума. Менее четверти из них получает социальную помощь. Для финансирования проекта потребуется 335 млрд рублей в год.

Автор: Виктор Мальцев
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