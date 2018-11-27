Российские власти пересмотрят стратегию межнациональной политики

Москва, 27 ноября. Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал о новой «Стратегии государственной национальной политики», которая подразумевает обновление документа, а также сообщил, как он повлияет на жизнь мигрантов в Российской Федерации.

По его словам, практически 20 лет национальная политика страны находилась в неком забытье с точки зрения полноценного государственного управления. Дело в том, что вопросы, которые относятся к отрасли регулирования национальной политики, были раскиданы по министерствам и ведомствам и крайне слабо решались из-за других приоритетов и целей, обратил внимание Баринов.

Как отметил чиновник, на сегодняшний день РФ «начала осознано заниматься гармонизацией межнациональных отношений», передает РИА Новости.

«Сегодня впервые за всю новейшую историю страны абсолютное большинство граждан из числа опрошенных — 93% — подтверждают отсутствие к себе неприязни из-за национальности», — подчеркнул он, напомнив, что пять лет назад эта цифра составляла 55%.

Отмечается, что в новой редакции документа зафиксируют такие понятия, как «гражданское единство», «гражданское самосознание», «многонациональный народ» и другие.