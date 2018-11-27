В Китае заявили, что Украина потеряет больше всего от противостояния России и Запада

Пекин, 27 ноября. Эскалация конфликта между Россией и западными странами невыгодна Украине, стабильности и территориальному единству которой угрожают беспрецедентные вызовы. Об этом пишет китайская газета Global Times, оценивая инцидент в Керченском проливе.

Как уточнил автор публикации, Киеву суждено занимать золотую середину между Россией и Западом. При этом, как считает китайское издание, полный разворот к западным государствам не обязательно входит в планы США и Европы. В публикации говорится, что вероятно, для Украины лучшим сценарием являются добрососедские отношения как с Москвой, так и с европейской стороной.

Китайская газета пишет, что Киев получает поддержку Запада из-за конфронтации с Россией, однако такой настрой не соответствует ее нынешним интересам. Автор уточнил, что в эмоциональном плане Украина тяготеет к западным странам, однако это не нравится самим гражданам, а также невыгодно для государства. Газета подчеркнула, что национальное единство и стабильность Киева оказались «перед лицом беспрецедентных вызовов». Специалисты рассказали, что Украина потеряет больше всего от противостояния России и Запада.

Напомним, 25 ноября Украина предприняла попытку провокации в Азовском море, три украинских корабля нарушили государственную границу России. Они не реагировали на законные требования пограничников и были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Накануне Верховная рада Украины одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения. Такой статус получили некоторые районы страны.

Ранее официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что санкции Запада против России необходимо сохранить. Ограничения могут быть сняты лишь после преодоления территориальной проблемы Украины. В своем блоге в соцсети Twitter она написала, что «санкции против России должны оставаться в силе до полного исправления РФ грубых нарушений принципов Совета Европы и восстановления территориальной целостности Украины».

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей пояснил, что стоит за столь громкими и агрессивными высказываниями властей Киева. По его мнению, действующая администрация президента Порошенко всеми способами старается подчинить Россию западным силам.