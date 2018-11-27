Верховная рада Украины уточнила области введения военного положения

Киев, 27 ноября. Верховная рада Украины решила ввести военное положение в 10 областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории. Глава государства получил полномочия объявить частичную мобилизацию в случае необходимости.

Перечень регионов Украины, в которых вводится военное положение, уточнен в доработанном законопроекте президента Украины. Документ после голосования депутатов опубликован на сайте Верховной рады.

Инициатива появилась после инцидента в Керченском проливе. Президент Украины Петр Порошенко предложил вести военное положение на всей территории страны на 60 дней. Депутаты скорректировали предложение главы государства, чтобы не допустить отмены назначенных на 31 марта 2019 года президентских выборов.

Военное положение вводится в Донецкой, Запорожской, Винницкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории Украины. Режим будет действовать с 26 ноября по 26 декабря.

Напомним, в минувшее воскресенье, 25 ноября три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России. Суда не реагировали на законные требования российских пограничников немедленно остановиться и опасно маневрировали. Для их остановки российской стороне пришлось применить оружие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время инцидента в Керченском проливе российские пограничники действовали согласно плану, который предусмотрен на случай необходимости прикрытия государственной границы, сообщает Газета.ru. Он также подчеркнул, что их действия соответствуют международному праву и российскому законодательству.