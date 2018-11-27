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iPhone XR официально подешевел на семь тысяч рублей

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iPhone XR официально подешевел на семь тысяч рублей

Вашингтон, 27 ноября. Компания Apple начала программу субсидирования операторов, которые будут предлагать покупателям iPhone XR со скидкой. Как говорится в сообщении «яблочной» корпорации, пока что такая программа работает только в Японии.

Отмечается, что она стартовала в Японии в сотрудничестве с местным оператором мобильной связи NTT DoCoMo. Один из самых крупных операторов мобильной связи в Японии предлагает купить iPhone XR со скидкой. Вместе со смартфоном клиентам продают контракт на два года пользования сим-картой мобильного оператора.

Таким образом, стоимость гаджета упала с 36 тысяч йен до 24 тысяч йен. В пересчете на российскую валюту, получается, что самый дешевый смартфон от Apple в Японии теперь можно купить за 14 тысяч рублей. Он подешевел на семь тысяч рублей. При этом заключение контракта с оператором мобильной связи стоит семь тысяч йен.

iPhone XR официально подешевел на семь тысяч рублей

Автор: Алия Садыкова
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