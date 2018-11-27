Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Аксенов прокомментировал введение военного положения на Украине

311
0 Оставить комментарий

Аксенов прокомментировал введение военного положения на Украине

Симферополь, 27 ноября. Ведение военного положения на Украине не несет угроз для крымского региона, который надежно защищен, заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, никаких угроз для Крыма это не представляет. Аксенов уточнил, что одобренный Верховной радой указ президента Украины Петра Порошенко не будет иметь влияния на российский регион. Ранее Порошенко ввел военное положение в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней​​​.

Глава Крыма напомнил, что регион надежно защищен. Он назвал Крым «непреступной крепостью», какой, по его словам, является вся Россия. В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что нарушать государственную границу России не может никто, и за это последует уголовное наказание.

Напомним, 25 ноября украинская сторона предприняла попытку провокации, три украинских корабля пересекли границу РФ в Азовском море. Они были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Аксенов прокомментировал введение военного положения на Украине

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.