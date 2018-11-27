Аксенов прокомментировал введение военного положения на Украине

Симферополь, 27 ноября. Ведение военного положения на Украине не несет угроз для крымского региона, который надежно защищен, заявил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, никаких угроз для Крыма это не представляет. Аксенов уточнил, что одобренный Верховной радой указ президента Украины Петра Порошенко не будет иметь влияния на российский регион. Ранее Порошенко ввел военное положение в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней​​​.

Глава Крыма напомнил, что регион надежно защищен. Он назвал Крым «непреступной крепостью», какой, по его словам, является вся Россия. В эфире телеканала «Россия 24» он уточнил, что нарушать государственную границу России не может никто, и за это последует уголовное наказание.

Напомним, 25 ноября украинская сторона предприняла попытку провокации, три украинских корабля пересекли границу РФ в Азовском море. Они были задержаны. Возбуждено уголовное дело.