В Госдуме не исключили новые провокации Киева в отношении Крыма и Донбасса

Севастополь, 27 ноября. Киевские власти с введением на Украине военного положения могут пойти на новые провокации в отношении Крыма и республик Донбасса. Таким мнением поделился депутат Государственной думы от крымского региона Андрей Козенко.

Он подчеркнул, что, невзирая на вероятность новых провокаций со стороны Киева, жителям полуострова ничего не угрожает.

«Любое посягательство на госграницу будет иметь серьезные последствия для инициаторов. Что же касается ДНР и ЛНР, где Украина также в эти дни провоцирует ответные военные действия, то я уверен, что и там граждан в обиду не дадут», — указал парламентарий.

Козенко выразил уверенность, что в Луганской и Донецкой народных республиках в настоящее время предприняты все меры безопасности.

При этом депутат отметил, что на сегодняшний день необходимо моментально пресекать подобные провокации таким способом, который бы не допускал вероятности военного противостояния, которого так желали бы западные кураторы киевского режима, передает РИА Новости.

На фоне инцидента в Азове Верховная рада Украины в минувший понедельник ратифицировала указ главы страны Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории сроком на 30 дней​​​.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины нарушили российскую границу, не реагировали на закономерные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров неотложно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и в результате были задержаны крымской погранслужбой ФСБ РФ. Пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков назвал произошедшее «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства».