Верховная рада Украины утвердила указ о военном положении | 27 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

На Украине ввели военное положение Верховная рада утвердила указ о военном положении на Украине. Оно будет действовать в стране с 28 ноября по 25 декабря 2018 года. Решение о введении особого режима ранее принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, а после указ подписал президент Петр Порошенко. Оно будет действовать во всех приграничных областях Украины и в морской акватории Черного и Азовского морей, также в Донецкой и Запорожской областях. Введение военного положения не помешало украинским депутатам также принять постановление о проведении очередных президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019 года.

В Крыму готовятся принимать беженцев с Украины В Республике Крым в сегодняшней ситуации готовятся принимать беженцев с Украины. Об этом с журналистами поделился председатель Государственного совета российского региона Владимир Константинов, по мнению которого, это хоть и крайний вариант, но имеющий право на воплощение в жизнь. Как пояснил спикер крымского парламента, проблема беженцев может возникнуть из-за общего ухудшения экономической ситуации на Украине, обнищания значительной части населения, не имеющего возможность платить за услуги ЖКХ в условиях зимы. Как подчеркнул политик, «украинцы — это братский для нас народ».

Боевики открыли огонь по провинциям Хама и Латакия Боевики нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксированы обстрелы населенного пункта Мхарда провинции Хама, населенных пунктов Икко, Арафит, Кильджок и Джанаджик провинции Латакия.