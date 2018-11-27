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Российские туристы назвали самые раздражающие качества попутчиков в путешествии

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Российские туристы назвали самые раздражающие качества попутчиков в путешествии

Москва, 27 ноября. Больше всего российских туристов в поездках раздражают неряшливые, неблагодарные и необязательные попутчики. Об этом говорится в исследовании международного туристического портала Momondo.

Отмечается, что 41% россиян раздражают нечистоплотные люди, которые с ними путешествуют. Еще 37% опрошенных рассказали, что недовольны туристами, которые не умеют быть благодарными и постоянно возмущаются.

На третьем месте среди факторов, раздражающих россиян в поездках, безответственные туристы, из-за которых приходится корректировать планы или маршрут. Такими людьми недовольны 35% жителей России.

Опрос проводился среди 26 тысяч жителей 26 стран. При этом больше всех на нечистоплотных попутчиков жаловались именно россияне. Менее всего недовольны этим фактором японцы.

Кроме того, респонденты уточнили, что споры в поездках обычно возникают из-за разных взглядов попутчиков на необходимые траты.

Российские туристы назвали самые раздражающие качества попутчиков в путешествии

Автор: Алия Садыкова
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