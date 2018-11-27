Российские банки просят клиентов обосновать переводы на тысячу рублей

Москва, 27 ноября. Банковские учреждения в России начали требовать от клиентов обоснования денежных переводов в пределах тысячи рублей. В том случае, если граждане отказываются объяснять суть финансовой операции, то их карту или счет могут заблокировать.

По информации «Известий», с указанной проблемой уже успели столкнуться клиенты Бинбанка, Тинькофф Банка и Сбербанка.

Издание утверждает, что ранее москвич пожаловался, что совершил перевод на 1 тысячу рублей с карты Сбербанка на карту «Альфа-банка», но операция показалась сомнительной сотрудникам финансового мониторинга. После предоставления документов, подтверждающих экономический смысл операции, перевод прошел успешно, но житель столицы признался, что с того момента не пользуется услугами Сбербанка.

В Банке РФ объяснили, что такая практика нелегальна, и россияне могут обратиться с жалобами к регулятору. Финансово-кредитная организация не должна определять происхождение средств или выяснять назначение платежа.