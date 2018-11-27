Донбасс: украинские силовики семь раз за сутки обстреляли ЛНР

Москва, 27 ноября. Украинские силовики семь раз за прошедшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в оборонном ведомстве республики. Отмечается, что под огонь попали районы поселка городского типа Калиново.

Кроме того, обстрелам подверглись Сокольники, Молодежное и Красный Яр, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Украинские военные применили минометы, гранатометы, вооружение БМП и крупнокалиберное оружие.

Напомним, очередное – «школьное» — перемирие было установлено в Донбассе с 29 августа. Несмотря на это, украинские военные продолжают обстреливать территорию Луганской и Донецкой народных республик. За время конфликта на юго-востоке Украины с 2014 года погибло около 10 тысяч человек.