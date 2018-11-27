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Украинские гастарбайтеры протестуют из-за ситуации в Керченском проливе

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Украинские гастарбайтеры протестуют из-за ситуации в Керченском проливе

Польша, 27 ноября. Жители Польши вышли на митинг перед посольством России в Варшаве в знак протеста против конфликта в Керченском проливе. Отмечается, что у дипломатического представительства собрались около 200 человек.

Большинство из них украинцы, переехавшие в Польшу на заработки, и живущие в Варшаве. Как пишет Associated Press, протестующие забросали здание посольства желто-голубыми красками в цвет флага Украины. При этом во время акции произошли несколько стычек с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Польше проживает около полумиллиона украинцев. Часть из них переехала с Донбасса после начала конфликта в 2014 году.

Напомним, 25 ноября Украина предприняла попытку провокации, нарушив государственную границу России в Азовском море. Накануне на Украине ввели военное положение.

Украинские гастарбайтеры протестуют из-за ситуации в Керченском проливе

Автор: Алия Садыкова
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