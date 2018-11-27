Автомобиль влетел в дверь торгового центра во Владивостоке

Владивосток, 27 ноября. Торговый центр «Изумруд» во Владивостоке пострадал от действий автолюбителя. Отмечается, что ночью на одном из самых оживленных перекрестков Владивостока произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как пишет Deita.ru, водитель Mitsubishi Colt превысил скорость. Он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Honda Fit. После чего первая машина отлетела прямо в дверь торгового центра.

На данный момент и погибших и пострадавших не сообщается. Очевидцы рассказали, что скорость автомобиля была высокой.

Ранее легковушка влетела в троллейбус на Ленинградском проспекте.