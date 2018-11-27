Киев, 27 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что военное положение в стране может быть отменено в любое время.

«При нормализации ситуации военное положение может быть отменено в любое время», — заявил Александр Турчинов.

В понедельник вечером Верховная рада Украины утвердила введение в ряде областей страны военного положения. Режим объявлен украинским президентом Петром Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе и будет действовать в течение 30 суток.

Напомним, утром 25 ноября границу России пересекли три судна ВМС Украины «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск». В ФСБ сообщили, что корабли «зашли во временно закрытую акваторию» неправомерно.

Нарушители не реагировали на требования судов российской погранслужбы и Черноморского флота России о немедленной остановке, при этом совершая опасные маневры. Чтобы остановить украинские военные корабли, российская сторона применила оружие. В результате решительных действий российских моряков и пограничников все три судна ВМС Украины задержаны в территориальных водах России. По факту нарушения государственной границы возбуждено уголовное дело.

В МИД России не исключили, что Украина пойдет на новые провокации, сообщает Газета.ru. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.