Спецпрокурор Мюллер заявил о нарушении Манафортом сделки

Вашингтон, 27 ноября. Специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в нарушении условий сделки со следствием.

Как говорится в отчете, опубликованном сегодня в базе судебных документов, после случившегося обвинение складывает с себя любые взятые ранее обязательства в рамках следствия.

«Манафорт совершил преступления по федеральному уголовному праву, солгав Федеральному бюро расследований и офису специального прокурора по ряду вопросов, что представляет собой нарушение соглашения», — уточнил Мюллер.

Таким образом, констатирует специальный прокурор, ввиду того, что обвиняемый нарушил условия заключенного соглашения, то теперь нет никаких оснований оставлять его на свободе.

Добавим, что в том же документе приводится позиция адвокатов экс-главы предвыборного штаба Трампа — сторона защиты выступила с заявлением, что Манафорт предоставлял информацию в соответствии с условиями сделки.

Напомним, что Пола Манафорта обвиняют в том, что он работал иностранным агентом без регистрации в американском министерстве юстиции — речь идет о тех годах, когда Манафорт консультировал экс-президента Украины Виктора Януковича.

В начале осени бывший глава предвыборного штаба Трампа пошел на сделку со следствием, признав себя виновным по двум пунктам: сговоре и попытке влиять на свидетелей.

Тогда же в Белом доме отметили, что сделка Пола Манафорта с Робертом Мюллером не связана с расследованием дела о предполагаемом «вмешательстве» в президентские выборы.