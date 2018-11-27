Мария Бутина учит итальянский язык и дает уроки йоги в американской тюрьме

Вашингтон, 27 ноября. Арестованная в США Мария Бутина приступила к изучению итальянского языка и начала давать сокамерницам уроки йоги и алгебры. Об этом сообщил отец россиянки Валерий Бутин.

«У Маши высшее образование, поэтому она начала учить некоторых сокамерниц алгебре. Кроме того, она дает уроки йоги, так как всю жизнь занималась спортом. Сама начала изучать итальянский язык», — рассказал в интервью газете «Известия» Валерий Бутин.

Он отметил, что 10 ноября Марии Бутиной исполнилось 30 лет, ей вместе с сокамерницами удалось испечь печенье. Мужчина выразил надежду, что «скоро закончится весь этот кошмар» и он сможет снова увидеть дочь.

Власти США арестовали Марию Бутину 15 июля в Вашингтоне. Россиянку обвиняют в участии в заговоре с целью ведения на территории США деятельности в пользу иностранного государства без соответствующей регистрации при американском министерстве юстиции.

В России считают обвинения в отношении россиянки необоснованными. Ранее Газета.ru сообщила, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Бутину жертвой обострившейся в Вашингтоне русофобии.