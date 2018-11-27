Опубликован топ самых распространенных седанов в России

Москва, 27 ноября. Специалисты автомобильной отрасли составили и опубликовали топ-10 самых распространенных в России седанов.

Примечательно, что пять верхних позиций своеобразного рейтинга занимают автомобили LADA. Безусловные лидеры – вазовские «семерка» и «шестерка» (в общей сложности – 3 млн 271 тысяча машин).

На третьем, четвертом и пятом местах – «десятка», «пятерка» и «девяносто девятая» (суммарно – 2 млн 217 тысяча авто). В общей сложности эти пять вазовских моделей занимают около 29% всех седанов в России.

На шестой строчке топ-10 седанов в стране — Renault Logan (655 тысяч). На седьмом и восьмом местах — еще две модели LADA: «пятнадцатая» (571 тысяча штук) и Granta (567 тысяч).

На девятом и десятом месте – автомобили из Южной Кореи: Hyundai Solaris – 560 тысяч и KIA Rio — 536 тысяч. Всего же в России — 19 млн автомобилей с типом кузова «седан», сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».