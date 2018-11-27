Посольство РФ в Вашингтоне призвало США «обуздать подопечных» на Украине

Вашингтон, 27 ноября. Посольство России в Соединенных Штатах призвало американские власти «обуздать подопечных» на Украине.

Заявление на тему российские дипломаты опубликовали на странице дипломатического ведомства в социальной сети Facebook, призвав прекратить акции агрессии в отношении российских дипведомств.

«Солидарны с нашими коллегами на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец», — говорится в заявлении.

Напомним, что начиная с воскресного вечера у дипломатических представительств России на Украине проходят акции: в Киеве посольство РФ забросали дымовыми шашками, во Львове, Харькове и Одессе националисты у российских дипведомств жгли покрышки.