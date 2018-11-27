«Это закончится поражением Порошенко на выборах»: журналист прокомментировал введение военного положения на Украине

Киев, 27 ноября. Украинский журналист Александр Дубинский прокомментировал введение военного положения на Украине назвав случившееся провалом президента страны Петра Порошенко.

По мнению Дубинского, Порошенко планировал использовать инцидент в Керченском проливе как предлог для введения военного положения на Украине и отмены намеченных на март 2019 года президентских выборов. Но в итоге предложение президента не набрало необходимого количество голосов в Верховной раде, и военное положение было введено лишь на месяц, вместо предлагавшихся 60 дней. Президентские выборы на Украине отменены не были.

Дубинский подчеркнул, что Петр Порошенко пришел на заседание Рады, но не смог выступить, так как не поддержавшие его предложение депутаты блокировали трибуну. Президент «был вынужден ретироваться».

«Он проиграл. Он поставил на карту все. Последний козырь из рукава. Другого нет и не будет. Никаких фишек у Порошенко больше нет. Он выглядит жалко. Мокрым котом, который вынужден ретироваться из Рады, потому что она не собрала голоса под проект указа президента о военном положении. Все, слился!» — заявил Дубинский.

Журналист считает, что отказ депутатов поддержать инициативу президента рушит его надежды на переизбрание на второй срок. При этом действующий глава государства не может рассчитывать даже на выход во второй тур.

«Это закончится поражением Порошенко на выборах. Он теперь точно не выходит во второй тур», — заключил Дубинский.

Напомним, 25 ноября российскую морскую границу в Керченском проливе пересекли три украинских военных судна. Корабли следовали из Черного в Азовское море и нарушили установленный порядок прохождения военных судов через российские территориальные воды.

Для их принудительной остановки российская сторона применила оружие. В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военнослужащих. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, корабли и их экипажи доставлены в Керчь.

По факту нарушения государственной границы иностранными судами в России возбудили уголовное дело. Москва называет произошедшей провокацией со стороны Украины.