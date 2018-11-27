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В Верховной раде во время заседания по военному положению произошла потасовка

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В Верховной раде во время заседания по военному положению произошла потасовка

Киев, 27 ноября. В Верховной раде во время заседания по военному положению между депутатами завязалась потасовка.

Свое недовольство некоторые парламентарии стали высказывать еще во время выступления президента Петра Порошенко, выкрикивая нецензурные выражения и нарушая порядок.

Украинский лидер сделал народным избранникам замечание, призывая успокоиться. На какое-то время увещевание президента хватило, однако в конце речи Порошенко устроили потасовку.

Напомним, что накануне Верховная рада одобрила введение в некоторых регионах страны военного положения на 30 суток с 28 ноября. За введение данного правового режима проголосовали 276 депутатов.

Автор: Константин Терехов
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