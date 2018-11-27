Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Бизнес-омбудсмен РФ Титов предложил повысить налоги для богатых

48
0 Оставить комментарий

Бизнес-омбудсмен РФ Титов предложил повысить налоги для богатых

Москва, 27 ноября. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил повысить налоги для богатых.

Размышлениями на эту и другие темы бизнес-омбудсмен поделился во время большого интервью для радио «Комсомольская правда». Как считает Титов, подоходный налог с «минималки» вовсе можно отменить.

«У нас есть градация, она обсуждается. Мы считаем, что с зарплат свыше 12 миллионов рублей в год, можно платить 25%, но даже не в бюджет, а хотя бы в Пенсионный фонд. Это будет некая социальная акция, чем грубое вмешательство государства», — пояснил бизнес-омбудсмен.

По словам Титова, налоговую систему в России нужно сделать более справедливой, поэтому кроме роста налогов для богатых уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей предлагает не брать подоходный налог с минимальной зарплаты. 

Напомним, что ранее Борис Титов заявил, что в России может появиться федеральное агентство по виноградарству и виноделию, которое должна контролировать количество произведенного вина, а также стимулировать его производство.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.