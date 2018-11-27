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Украина ожидает помощи США в укреплении своих военно-морских сил

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Украина ожидает помощи США в укреплении своих военно-морских сил

Нью-Йорк, 27 ноября. Украина ожидает помощи США в укреплении своих Военно-морских сил и рассчитывает на жесткую позицию Вашингтона по ситуации в Керченском проливе. Об этом в понедельник в эфире телеканала Fox News заявил украинский посол в США Валерий Чалый.

Дипломат сообщил, что Украина ждет от руководства США жесткой позиции по ситуации в Керченском проливе. Чалый отметил, что Киев по-прежнему рассчитывает на поддержку в военной сфере и напомнил о поставках американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Когда мы получили Javelin, уровень обстрелов незамедлительно снизился, очень значительно. Вот почему мы планируем расширять потенциал наших ВМС и мы сейчас обсуждаем это с США и другими государствами», — заявил Валерий Чалый.

Дипломат уточнил, что говорит о «долгосрочном стратегическом партнерстве» и речи о шагах в этом направлении в ближайшие дни не идет.

Напомним, три корабля Военно-морских сил Украины, которые направлялись из Черного в Азовское море, нарушили 25 ноября установленный порядок прохождения через российские территориальные воды военных судов.

Для их принудительной остановки в Керченском проливе российская сторона применила оружие. В ходе инцидента трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, корабли-нарушители доставлены в Керчь.

Украина ожидает помощи США в укреплении своих военно-морских сил

По факту нарушения государственной границы РФ иностранными судами возбуждено уголовное дело. Россия называет произошедшей провокацией со стороны Украины.

Ранее Газета.ru сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео призвал Москву вернуть задержанные корабли и членов экипажа Украине. Он также призвал российскую и украинскую стороны к сдержанности и соблюдению международных обязательств.

Автор: Виталий Малясев
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