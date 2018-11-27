Нью-Йорк, 27 ноября. Украина ожидает помощи США в укреплении своих Военно-морских сил и рассчитывает на жесткую позицию Вашингтона по ситуации в Керченском проливе. Об этом в понедельник в эфире телеканала Fox News заявил украинский посол в США Валерий Чалый.

Дипломат сообщил, что Украина ждет от руководства США жесткой позиции по ситуации в Керченском проливе. Чалый отметил, что Киев по-прежнему рассчитывает на поддержку в военной сфере и напомнил о поставках американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Когда мы получили Javelin, уровень обстрелов незамедлительно снизился, очень значительно. Вот почему мы планируем расширять потенциал наших ВМС и мы сейчас обсуждаем это с США и другими государствами», — заявил Валерий Чалый.

Дипломат уточнил, что говорит о «долгосрочном стратегическом партнерстве» и речи о шагах в этом направлении в ближайшие дни не идет.

Напомним, три корабля Военно-морских сил Украины, которые направлялись из Черного в Азовское море, нарушили 25 ноября установленный порядок прохождения через российские территориальные воды военных судов.

Для их принудительной остановки в Керченском проливе российская сторона применила оружие. В ходе инцидента трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, корабли-нарушители доставлены в Керчь.

По факту нарушения государственной границы РФ иностранными судами возбуждено уголовное дело. Россия называет произошедшей провокацией со стороны Украины.

Ранее Газета.ru сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео призвал Москву вернуть задержанные корабли и членов экипажа Украине. Он также призвал российскую и украинскую стороны к сдержанности и соблюдению международных обязательств.