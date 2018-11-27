Более чем 30 россиянам отказали во въезде на Украину после введения военного положения

Киев, 27 ноября. Более 30 российских граждан не получили разрешения на въезд на Украину в аэропорту Киева. Об этом сообщают пассажиры прибывшего в украинскую столицу из Минска рейса 829 авиакомпании Belavia.

Самолет белорусских авиалиний прилетел в аэропорт Киева 26 ноября около 18.00 (19.00 по московскому времени). После проверки более 30 человек с российскими паспортами не получили разрешения на въезд от пограничной службы Украины.

«Кто-то из начальства пограничной службы вышел и сказал: это как на фейс-контроле в клубе — кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем», — цитирует одну из пассажирок рейса газета «Известия».

Собеседница издания отметила, что подобные случаи начались после 17.00, когда было введено военное положение на Украине.