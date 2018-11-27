В 33 странах мира Wi-Fi работает медленнее мобильного интернета

Москва, 27 ноября. Эксперты отрасли выяснили, что в 33 странах мира Wi-Fi работает медленнее, чем мобильный интернет.

Своими мыслями на эту темы специалисты компании OpenSignal делятся в заметке, которая была опубликована на портале Engadget UK, развенчивая миф о том, что Wi-Fi по умолчанию шустрее мобильного интернета.

Как оказалась такая картина характерна не только для государств Латинской Америки, Африки или Ближнего Востока, но даже для некоторых стран Старого света.

«Если вы подключитесь к какой-нибудь общественной Wi-Fi сети, скажем, в Ливане, то обнаружите, что скорость намного меньше, чем у местных мобильных операторов. И эта тенденция наблюдается в десятках стран мира», — резюмируют эксперты.

Своеобразный антирейтинг возглавила Австралия, где средняя скорость мобильного интернета составляет 34,6 Мбит/с, тогда как по Wi-Fi скорость составляет в среднем 21,6 Мбит/с.

Все дело в том, что современные мобильные сети позволяют передавать данные значительно быстрее, чем беспроводные маршрутизаторы, соединенные с устаревшими проводными коммуникациями.