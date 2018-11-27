Введение военного положения на Украине прокомментировали в МВФ

Киев, 27 ноября. Введение военного положения на Украине прокомментировали в Международном валютном фонде (МВФ), организация не нашла юридических ограничений для сотрудничества с руководством страны. Об этом заявил постоянный представитель фонда на Украине Йоста Люнгман.

«Мы наблюдаем за последними событиями, включая введение военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации», — отметил Люнгман.

Военное положение введено в 10 областях Украины, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории, сообщает Газета.ru. Решение было принято на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями российской границы. Военное положение вводится с 28 ноября на 30 дней.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины, которые следовали из Черного в Азовское море, нарушили установленный порядок прохождения военных судов через российские территориальные воды.

Российская сторона применила оружие для их принудительной остановки в Керченском проливе. В ходе инцидента легкие ранения получили трое украинских военнослужащих. Пострадавшим оказана медицинская помощь, украинские корабли задержаны и доставлены в Керчь.

По факту нарушения государственной границы России иностранными судами возбуждено уголовное дело. Москва называет произошедшей провокацией со стороны Украины.