«Не в интересах Украины, а в интересах Порошенко»: Азаров прокомментировал провокацию ВМСУ в Азове

Москва, 27 ноября. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал провокацию ВМСУ в Керченском проливе.

Размышлениями на тему экс-премьер-министр поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, призвав соотечественников «не путать защиту Порошенко с защитой Родины».

«Сейчас, когда в стране разворачивается мощная антироссийская истерия в связи с событиями в Керченском проливе, прошу соотечественников проводить твердое различие между интересами Порошенко и интересами Украины», — написал Николай Азаров.

Бывший председатель украинского правительства заявил, что главный интерес нынешнего президента Украины Петра Порошенко — «сохранить за собой еще на пять лет право грабить Украину».

«В интересах Украины — как можно быстрее избавиться от Порошенко и установить мир. Поэтому провокация в Керченском проливе и введение военного положения – это не в интересах Украины, а в интересах Порошенко», — констатировал политик.

Кроме того Николай Азаров в другом посте в Facebook написал о том, что испытывает глубочайшее беспокойство по поводу всего происходящего в последние дни в Керченском проливе.

«Неужели Вы сомневаетесь в том, что люди, которые ради захвата власти расстреляли на майдане своих собственных соотечественников, теперь ради сохранения этой власти побоятся развязать вооруженный конфликт с Россией?! У меня таких сомнений нет», — резюмировал экс-премьер-министр Украины.

Напомним, что в воскресенье 25 ноября российские пограничные сторожевые корабли задержали два бронекатера и рейдовый буксир ВМС Украины, нарушившие морскую границу России.

К слову, начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко в Верховной рады заявил о якобы атаке задержанных украинских кораблей в Керченском проливе российским истребителем Су-30.