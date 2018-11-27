«Не в интересах Украины, а в интересах Порошенко»: Азаров прокомментировал провокацию ВМСУ в Азове
Москва, 27 ноября. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал провокацию ВМСУ в Керченском проливе.
Размышлениями на тему экс-премьер-министр поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, призвав соотечественников «не путать защиту Порошенко с защитой Родины».
«Сейчас, когда в стране разворачивается мощная антироссийская истерия в связи с событиями в Керченском проливе, прошу соотечественников проводить твердое различие между интересами Порошенко и интересами Украины», — написал Николай Азаров.
Бывший председатель украинского правительства заявил, что главный интерес нынешнего президента Украины Петра Порошенко — «сохранить за собой еще на пять лет право грабить Украину».
«В интересах Украины — как можно быстрее избавиться от Порошенко и установить мир. Поэтому провокация в Керченском проливе и введение военного положения – это не в интересах Украины, а в интересах Порошенко», — констатировал политик.
Кроме того Николай Азаров в другом посте в Facebook написал о том, что испытывает глубочайшее беспокойство по поводу всего происходящего в последние дни в Керченском проливе.
«Неужели Вы сомневаетесь в том, что люди, которые ради захвата власти расстреляли на майдане своих собственных соотечественников, теперь ради сохранения этой власти побоятся развязать вооруженный конфликт с Россией?! У меня таких сомнений нет», — резюмировал экс-премьер-министр Украины.
Напомним, что в воскресенье 25 ноября российские пограничные сторожевые корабли задержали два бронекатера и рейдовый буксир ВМС Украины, нарушившие морскую границу России.
К слову, начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко в Верховной рады заявил о якобы атаке задержанных украинских кораблей в Керченском проливе российским истребителем Су-30.
«Если бы Су-30 запустили противокорабельную ракету, то от этого украинского катера ничего бы не осталось. Поскольку все плавсредства ВМС Украины благополучно своим ходом дошли до Керчи, никаких пусков ракет не было», — парировал военный эксперт Игорь Коротченко.