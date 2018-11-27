Указ Порошенко о введении военного положения ограничит свободу слова на Украине

Киев, 27 ноября. Принятый накануне Верховной радой указ президента Украины Петра Порошенко о введении на территории страны военного положения ограничит права и свободы граждан, в том числе свободу слова.

«В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины, а также вводятся временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения», — говорится в документе.

Указ ограничивает права на невмешательство в личную жизнь, неприкосновенность жилья, тайну частной переписки и разговоров, предпринимательскую деятельность, образование, свободу передвижения и свободу слова.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что принятие описанных меры необязательно. Он они могут вступить в силу, если военная ситуация обострится. Особый режим будет действовать на Украине с 28 ноября в течение 30 дней, сообщает телеканал «360».

Решение о введении военного положения украинское руководство приняло на фоне инцидента в Керченском проливе. Ранее сообщалось, что 25 ноября три корабля ВМС Украины при следовании из Черного в Азовское море нарушили порядок прохождения военных судов через территориальные воды России.

Российская сторона предприняла меры для их принудительной остановки в Керченском проливе. При этом легкие ранения получили трое украинских военнослужащих. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, корабли задержаны и доставлены в Керчь.

По факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело. Москва называет случившееся провокацией.