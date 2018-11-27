В Киеве заявили о давлении на задержанных в Керченском проливе моряков

Киев, 27 ноября. В Киеве рассказали о том, что на задержанных в Керченском проливе украинских моряков якобы оказывается давление.

С заявлением на тему в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV накануне вечером выступил командующий военно-морских сил вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

«Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами», — заявил высокопоставленный военный, правда, не приведя «определенные доказательства».

При этом, напомним, накануне была опубликована видеозапись, на которой задержанные украинские моряки рассказали, что нарушили российскую границу намеренно, выполняя приказ.

«Осознавал, что действия группировки кораблей ВМСУ в Керченском проливе носят провокационный характер. Я, должностное лицо, выполнял приказ», — в том числе заявил капитан третьего ранга Владимир Лесовой.

Напомним, что в воскресенье были задержаны три корабля ВМС Украины, которые нарушили российскую границу и не реагировали на требования сопровождавших их российских военных кораблей.