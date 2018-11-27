Москва, 27 ноября. Лишь каждый десятый житель России рассматривает возможность эмиграции, 88% россиян не хотели бы покидать страну. Такие данные приводятся в исследовании холдинга «Ромир».

«Подавляющее большинство россиян — 88% — заявило о том, что не хотело бы в ближайшем будущем переехать в другую страну. Возможность переезда допустили только 12% респондентов», — цитирует исследование РИА Новости.

О желании уехать из России заявили 27% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Среди граждан РФ старше 45 лет идею эмиграции допускают не более 10%, отмечают в «Ромир».

Респондентам также предлагали ответить на вопрос о том, где бы они хотели, чтобы жили их дети. Россию выбрали 88% опрошенных. В возрастной группе до 24 лет хотели бы, чтобы их дети жили в РФ 74% респондентов. Среди опрошенных в возрасте 60 лет и старше такой ответ выбрали 89%.

Опрос проведен в октябре 2018 года​​​. Сотрудники холдинга «Ромир» опросили 1,5 тысячи человек старше 18 лет проживающих во всех типах населенных пунктов всех федеральных округов страны. Аналогичные опросы ранее проводились в 2012 году и в 2015 году.