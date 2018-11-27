В Минтрансе России предложили изменить цвет двойной сплошной

Москва, 27 ноября. В российском министерстве транспорта предложили изменить цвет двойной сплошной линии, которая разделяет встречные полосы на трассах.

Рекомендация – сменить цвет полос с белого на желтый, чтобы они стали более заметными, за подписью заместителя руководителя ведомства Иннокентия Алафинова направлена в адрес глав российских регионов.

Как сообщают «Известия», пункт о желтой разметке включен по предложению ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ «в целях повышения безопасности на дорогах». К слову, это является не обязательным требованием, а рекомендацией.

Добавим, что эксперимент по перекраске двух сплошных в более заметный цвет провели в трех российских регионах. В итоге, аварийность в Мурманской области, Республике Карелия и Краснодарском крае снизилась почти на треть.

Напомним, что выезд на полосу встречного движения — одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий в России. За девять месяцев года в РФ произошло 9,5 тысяч таких аварий, в которых погибли более трех тысяч человек.