Киев заявил о якобы атаке кораблей в Керченском проливе российским Су-30

Киев, 27 ноября. В Киеве объявили о якобы атаке задержанных украинских кораблей в Керченском проливе российским истребителем Су-30.

С заявлением на тему в понедельник 26 ноября во время внеочередного заседания Верховной рады выступил начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«В ходе атаки на украинские корабли была также применена авиация Российской Федерации. Су-30 совершил такую атаку с выпуском двух ракет», — пояснил высокопоставленный украинский военный, правда, не приведя каких-либо других подробностей.

На что, как сообщают «Известия», российский военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что высказывание начальника генштаба ВСУ – «сознательная провокация, или некомпетентность украинского генералитета».

«Если бы Су-30 запустили противокорабельную ракету, то от этого украинского катера ничего бы не осталось. Поскольку все три плавсредства ВМС Украины благополучно своим ходом дошли до Керчи, никаких пусков ракет не было», — резюмировал главный редактор журнала «Национальная оборона».

Напомним, что в воскресенье 25 ноября российские пограничные сторожевые корабли задержали два бронекатера и рейдовый буксир ВМС Украины, нарушившие морскую границу России.