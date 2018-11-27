Захарова отреагировала на слова Климкина о ненужности дипотношений с Россией

Москва, 27 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о ненужности дипломатических отношений с Москвой, отметив, что РФ выступает за ответственное решение любых проблем.

Ранее Павел Климкин заявил, что дипломатические отношения России и Украины исчерпали себя. В то же время министр сообщил, что Киев пока не готов к их разрыву. Слова министра прозвучали на фоне инцидента с участием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

«Еще раз говорю, мы на этот вопрос отвечаем так, как отвечаем, — мы за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера, исключительно с точки зрения ответственного подхода», — сообщила Мария Захарова в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Напомним, 25 ноября корабли Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды России военных судов. В Керченском проливе российская сторона применила для их принудительной остановки оружие. Во время инцидента трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, три украинских корабля задержаны и доставлены в Керчь.

В России возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы. Москва называет случившееся провокацией.