Захарова прокомментировала блокирование Совбезом ООН повестки РФ по Керченскому проливу
Москва, 27 ноября. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала блокирование Советом безопасности ООН российской повестки по Керченскому проливу.
Размышлениями на тему дипломат поделилась в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», заявив, что сожалеет о позиции западных государств.
«Члены СБ не без влияния США и других западных государств не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку — рассмотреть то, что произошло в российских территориальных водах», — пояснила Захарова.
При этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уверена, что провокации со стороны Украины еще последуют, уточнив, что «в следующий раз нужно быть очень аккуратным».
Напомним, что в воскресенье были задержаны три корабля ВМС Украины, которые нарушили российскую границу и не реагировали на требования сопровождавших их российских военных кораблей.