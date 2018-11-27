Захарова не исключила новых провокаций на фоне инцидента в Керченском проливе

Москва, 27 ноября. После нарушения российских границ украинскими кораблями последуют новые провокации. Такое мнение в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Речь идет о заранее спланированной, вынашиваемой и сейчас реализованной масштабной провокации, которая включает в себя информационный компонент, безусловно, силовое устрашение, угрозу применения силы, а затем подключение дипломатических и международно-правовых ресурсов», — сказал Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что уверенна в последующих провокациях со стороны Украины, и заявила, что «в следующий раз нужно быть очень аккуратным».

Напомним, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили 25 ноября порядок прохождения военных судов через территориальные воды России при следовании из Черного в Азовское море. Российская сторона применила оружие для их принудительной остановки в Керченском проливе. Во время инцидента легкие ранения получили трое военнослужащих ВМС Украины. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, корабли задержаны и доставлены в Керчь.

В России по факту нарушения государственной границы возбуждено уголовное дело. Москва называет случившееся провокацией.

После инцидента в Керченском проливе власти Украины инициировали введение военного положения, сообщает телеканал «360». Накануне это решение утвердила Верховная рада.