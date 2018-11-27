В Крыму готовятся принимать беженцев с Украины

Симферополь, 27 ноября. В Республике Крым в сегодняшней ситуации готовятся принимать беженцев с Украины.

Размышлениями на тему с журналистами поделился председатель Государственного совета российского региона Владимир Константинов, по мнению которого, это хоть и крайний вариант, но имеющий право на воплощение в жизнь.

Как пояснил спикер крымского парламента, проблема беженцев может возникнуть из-за общего ухудшения экономической ситуации на Украине, обнищания значительной части населения, не имеющего возможность платить за услуги ЖКХ в условиях зимы.

При этом, как пишет «Российская газета», несмотря на то, что в бюджете Крыма не предусмотрены средства на прием беженцев с Украины, регион не останется безучастным, поскольку «украинцы — это братский для нас народ».

Как пишет «Ридус», председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов также посоветовал жителям полуострова воздержаться от поездок на Украину.