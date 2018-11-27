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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии, угроза цунами не подтвердилась

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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Японии, угроза цунами не подтвердилась

Токио, 27 ноября. В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0, объявленная после угроза цунами не подтвердилась.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров в префектуре Ибараки. По данным национального метеорологического управления Страны восходящего солнца, объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято.

Добавим, что информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Известно, что сильные толчки ощущались как в центральной, так и северо-восточной части Японии, включая префектуры Тиба и Ибараки, а также Токио.

Как напоминает «Ридус», в воскресенье землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в Иране. Количество пострадавших из-за природной стихии на ирано-иракской границе достигло 420 человек.

Автор: Константин Терехов
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