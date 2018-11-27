Зарубежные артисты осудили поведение залезшего на крышу автомобиля Хаски

Москва, 27 ноября. Иностранные музыканты критически отозвались о попытке известного под псевдонимом Хаски российского рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова выступить на крыше легкового автомобиля.

Инцидент произошел в Краснодаре 21 ноября. После срыва концерта Хаски решил выступить для собравшихся поклонников на улице и забрался на крышу легкового автомобиля. Полиция задержала исполнителя, суд приговорил его к 12 дням ареста. Через пять дней исполнителя выпустили из спецприемника.

Западные коллеги не поддержали порыв Хаски, сообщает телеканал «360». Автор хитов It’s My Life и Hello, Afrika, шведский музыкант Доктор Албан заявил, что никогда бы не залез на крышу чужого автомобиля.

«Ты не можешь выступать, стоя на чужой машине. Это неправильно», — подчеркнул исполнитель.

Критически о выходке Хаски высказались израильский артист Джозеф Алхазов и участница конкурса «Евровидение-2015», латвийская певица Амината Савадого, отмечает издание.