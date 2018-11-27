Британские СМИ назвали доводы Киева в пользу военного положения софистикой

Лондон, 27 ноября. Аргументы украинских властей в пользу введения военного положения в ряде регионов страны напоминают софистику. Об этом написала британская газета The Independent, предположив, что инициатива украинского президента Петра Порошенко по введению военного положения может быть связана с его низкой популярностью и предстоящими выборами президента в 2019 году.

Британское СМИ напомнило, что украинские власти не вводили чрезвычайное положение ни в 2014, ни в 2015 году, так как эти меры нанесли бы серьезный удар по украинской экономике. Однако в этом году Киев нашел предлог для введения экстренных мер.

«Украина заявляет о том, что на сей раз ситуация иная, и Россия открыто признает факт военного столкновения. Однако данный аргумент представляется софистикой», ― отмечается в тексте статьи.

Журналисты также указали на изъяны в версии проукраинских западных публицистов, которые пытаются убедить читателей в том, что инцидент в Керченском проливе якобы является «попыткой РФ дестабилизировать Украину перед выборами». Британское издание подчеркивает, что именно администрации Порошенко выгодно обострение отношений с Россией, так как в том случае можно будет использовать в предвыборной риторике тему российской угрозы.

«Не надо быть особенно циничным для того, чтобы связать сложную ситуацию, в которой находится президент перед выборами, с предложением ввести военное положение», ― отмечает The Independent.

По мнению британских журналистов, сложившаяся ситуация дает Порошенко «явную возможность» получить существенные краткосрочные преимущества, что, безусловно, отрицательно скажется на состоянии нынешней украинской демократии.

Напомним, Киев устроил провокацию в Керченском проливе 25 ноября. Три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ, несмотря на предупреждения пограничников, и совершали опасные действия. Украинские корабли были задержаны. В ответ власти Украины объявили о введении военного положения сроком на 30 дней в прибрежных областях страны, а также регионах, граничащих с Россией.