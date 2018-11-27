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В Раде раскритиковали Порошенко за введение военного положения

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В Раде раскритиковали Порошенко за введение военного положения

Киев, 27 ноября. Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко раскритиковал президента Петра Порошенко за введение военного положения и обвинил в действиях против своих сограждан.

«Уважаемые украинцы, то, что предложил Порошенко, это не военное положение, это лишение украинцев всех конституционных прав. Порошенко вводит военное положение против каждого украинца», — заявил Ляшко в эфире украинского телевидения.

Депутат напомнил, что указ главы государства лишает граждан Украины прав на собственность, работу и образование, неприкосновенность жилища, свободу мысли и слова, невмешательство в частную жизнь, свободу массовой информации, мирные собрания и права на выборы.

Олег Ляшко попросил показать ему, где в праве на образование или родной язык кроется противодействие «российской агрессии». Парламентарий предположил, что Порошенко намерен сфальсифицировать президентские выборы в марте следующего года и узурпировать власть в стране.

Напомним, в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу России в Керченском проливе. Экипажи проигнорировали требования российских пограничников о немедленной остановке и совершали опасные маневры.

В Раде раскритиковали Порошенко за введение военного положения

Чтобы остановить украинские суда ФСБ РФ применила оружие. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, сообщает телеканал «360». Он отметил, что Украина нарушила сразу несколько международных норм, включая Устав ООН.

Автор: Виталий Малясев
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