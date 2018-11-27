В Раде раскритиковали Порошенко за введение военного положения

Киев, 27 ноября. Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко раскритиковал президента Петра Порошенко за введение военного положения и обвинил в действиях против своих сограждан.

«Уважаемые украинцы, то, что предложил Порошенко, это не военное положение, это лишение украинцев всех конституционных прав. Порошенко вводит военное положение против каждого украинца», — заявил Ляшко в эфире украинского телевидения.

Депутат напомнил, что указ главы государства лишает граждан Украины прав на собственность, работу и образование, неприкосновенность жилища, свободу мысли и слова, невмешательство в частную жизнь, свободу массовой информации, мирные собрания и права на выборы.

Олег Ляшко попросил показать ему, где в праве на образование или родной язык кроется противодействие «российской агрессии». Парламентарий предположил, что Порошенко намерен сфальсифицировать президентские выборы в марте следующего года и узурпировать власть в стране.

Напомним, в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу России в Керченском проливе. Экипажи проигнорировали требования российских пограничников о немедленной остановке и совершали опасные маневры.

Чтобы остановить украинские суда ФСБ РФ применила оружие. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, сообщает телеканал «360». Он отметил, что Украина нарушила сразу несколько международных норм, включая Устав ООН.